PF prende 'Careca do INSS' e empresário por fraudes bilionárias

Investigações apontam desvio de R$ 6,3 bilhões em aposentadorias e pensões entre 2019 e 2024

Redação O Liberal

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (12) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti, suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes na Previdência Social.

De acordo com a investigação, Antunes teria transferido cerca de R$ 9,3 milhões para pessoas ligadas a servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2023 e 2024. Além da prisão, agentes também cumprem mandados de busca na residência dele.

Fraudes causaram prejuízo de bilhões

Segundo a PF, associações que ofereciam serviços a aposentados cadastravam beneficiários sem autorização, utilizando assinaturas falsas. As mensalidades eram descontadas diretamente dos pagamentos do INSS. O prejuízo estimado, entre 2019 e 2024, pode chegar a R$ 6,3 bilhões.

Mandados autorizados pelo STF

Os agentes ainda realizam buscas na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, em São Paulo. No total, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal.

As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

