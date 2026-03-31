Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'PF não protege nem persegue. A gente trabalha com isenção', diz Diretor-geral da corporação

O diretor-geral da PF também elogiou o chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi

Estadão Conteúdo
fonte

Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, declarou nesta segunda-feira (30) que as investigações em curso na corporação não sofrem qualquer direcionamento político ou ideológico. Ele garantiu que "jamais houve direcionamento de qualquer atuação".

Em evento que celebrou os 82 anos da instituição, Rodrigues reforçou a isenção do trabalho. "A Polícia Federal não protege nem persegue. Aqui a gente trabalha com isenção", disse ele, destacando a tranquilidade em afirmar a ausência de direcionamento.

A manifestação de Andrei Rodrigues acontece em um cenário de avanços nas investigações do Banco Master. Além disso, a própria corporação solicitou a quebra de sigilo bancário de Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente da República.

Elogios a instituições parceiras

Durante o discurso, o diretor-geral da PF também elogiou a atuação de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Ele afirmou que o trabalho do BC foi crucial para o progresso das apurações envolvendo o Banco Master.

O chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, também foi alvo de elogios de Rodrigues. A menção ocorre em um período em que as ações do órgão têm recebido críticas.

Rodrigues dirigiu-se a Saadi, presente no evento, ressaltando seu "compromisso com a coisa pública, a seriedade e competência à frente do Coaf são dignas de registro".

Restrições ao Coaf pelo STF

Na sexta-feira (27), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs restrições ao fornecimento de informações e relatórios de inteligência financeira (RIF) pelo Coaf. A medida visa proteger integrantes da Corte e seus familiares expostos em relatórios do órgão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PF

82 ANOS

ANDREI RODRIGUES

DISCURSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Qualquer candidato que for ao segundo turno vai ganhar do Lula, diz Caiado a rádio

Segundo pré-candidato, a questão não é vencer as eleições de outubro, mas saber como vai governar e pacificar depois o País

31.03.26 9h03

BRASIL

'PF não protege nem persegue. A gente trabalha com isenção', diz Diretor-geral da corporação

O diretor-geral da PF também elogiou o chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi

31.03.26 7h12

Carros elétricos

Belém entra na vanguarda do setor de carros elétricos com Hub Ag Eletrovias Grão Pará

Empreendimento foi inaugurado nesta segunda-feira (30)

30.03.26 22h26

PGR recorre de decisão de Dino sobre aposentadoria compulsória de juízes

30.03.26 22h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula supera Flávio Bolsonaro entre eleitores de centro

Levantamento eleitoral de 2026 aponta que Lula supera Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas há empate técnico no segundo

28.03.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda