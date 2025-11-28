PF faz buscas em operação sobre desvios em contratos de pavimentação financiados com emendas

A Polícia Federal realiza buscas nesta sexta-feira (28) em uma investigação sobre irregularidades em contratos de pavimentação do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). O prejuízo estimado já ultrapassa R$ 22 milhões, com foco em desvios de verbas financiadas por emendas parlamentares.

A Operação Fake Road, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não tem como alvos deputados e senadores. As ações são direcionadas a empresas e indivíduos com poder de gestão nos contratos investigados. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em nove locais em Fortaleza e dois em Natal.

As investigações tiveram início após auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Foram identificados indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições fraudulentas e favorecimento indevido de empresas contratadas.

Organização Criminosa e Medidas Judiciais

A Polícia Federal encontrou evidências de que servidores públicos e empresários atuavam em uma "possível organização criminosa" dedicada ao desvio de recursos públicos.

Para combater as irregularidades, o STF determinou o bloqueio judicial de bens e dinheiro, além da indisponibilidade de imóveis e veículos dos investigados. Houve também a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático para aprofundar as apurações.

A operação conta com a participação de aproximadamente 50 policiais federais. Segundo a PF, o objetivo é coletar novas provas, interromper eventuais práticas ilícitas e reforçar o combate ao desvio de recursos públicos e à corrupção.