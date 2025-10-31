PF faz buscas contra dirigente do Podemos e ex-secretários de TO em operação sobre emendas

A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira, 31, busca e apreensão contra o secretário nacional do Podemos, Luiz França, e ex-secretários do governo de Tocantins em mais uma fase de investigação sobre desvios de emendas, a Operação Overclean.

França foi alvo em Brasília. Essa oitava fase da operação ampliou o escopo para licitações no Estado de Tocantins, após a obtenção de provas que indicam a atuação de um grupo de empresários para fraudar licitações. A defesa e o partido ainda não se manifestaram, mas o espaço segue aberto.

A investigação aponta que o grupo liderado pelo empresário Alex Parente obteve contratos em Tocantins de maneira fraudulenta por meio do pagamento de propina a servidores públicos. Foram cumpridos cinco mandados de busca em Brasília, São Paulo, Palmas e Gurupi (TO).

Para aprofundar essas suspeitas, a operação cumpriu buscas contra Éder Martins Fernandes, ex-secretário de Educação do governo de Tocantins e contra Claudinei Aparecido Quaresemin, ex-secretário extraordinário de parcerias e investimentos do governo de Tocantins. Também foi alvo Ítalo Moreira de Almeida, ex-diretor da secretaria de educação de Goiânia.

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques.