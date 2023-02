PF encontra 3 fragmentos de digitais de pessoas diferentes na minuta do golpe, diz TV

Três fragmentos de digitais de pessoas diferentes foram encontrados na "minuta do golpe" descoberta na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, segundo informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (17), pela CNN. O documento propunha uma intervenção do governo federal no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio de uma comissão composta por onze pessoas, sendo oito militares, e visava a alteração do resultado das eleições presidenciais de 2022.

Uma fonte da Polícia Federal ouvida pela CNN afirmou que o trabalho realizado na minuta é “difícil, demorado e meticuloso”.

Os peritos da PF pretendem também mapear a impressora de onde saiu a minuta do golpe, identificando qual é o modelo, marca e onde ela está instalada, inclusive, se ela é de alguma casa ou até mesmo de algum órgão público.