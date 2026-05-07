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Política

PF: Ciro Nogueira recebia de Vorcaro mesada de R$ 300 mil, que pode ter chegado a R$ 500 mil

O senador e presidente nacional do PP foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) aponta que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu propinas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O parlamentar teria instrumentalizado seu mandato em favor dos interesses do banqueiro no Congresso Nacional, sendo alvo de busca e apreensão.

A ação ocorreu nesta quinta-feira, 7, durante a quinta fase da Operação Compliance Zero. A defesa de Ciro Nogueira, contudo, repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas e sua atuação parlamentar.

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, baseada em provas da PF, autorizou as diligências. Nela, consta que o senador recebia uma mesada de R$ 300 mil de Vorcaro, valor que, segundo a investigação, pode ter evoluído para R$ 500 mil.

Benefícios e Custos Indevidos

Investigadores apontam que Vorcaro disponibilizou gratuitamente um imóvel de alto padrão ao senador. Além disso, ele teria custeado hospedagens, deslocamentos e despesas em viagens internacionais de luxo, incluindo estadias no Park Hyatt New York e restaurantes de alto padrão.

Entre os gastos, estão despesas atribuídas ao parlamentar e à sua acompanhante. A investigação também menciona a disponibilização de um cartão para cobertura de gastos pessoais do senador.

Negócio com Subvalorização

Outra apuração da PF envolve a aquisição de participação societária por Ciro Nogueira, avaliada em cerca de R$ 13 milhões, por apenas R$ 1 milhão. Essa operação, segundo os investigadores, foi viabilizada por Vorcaro.

O negócio tratava da venda de 30% da empresa Green, com participação na Trinity, para a CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda. Formalmente administrada pelo irmão do parlamentar, Raimundo Nogueira, também alvo de busca e apreensão, a defesa dele não se manifestou.

Provas e Diálogos

A Polícia Federal afirma que os elementos colhidos demonstram um arranjo funcional e instrumentalizado por benefício mútuo, ultrapassando relações de amizade.

O Estadão revelou que a PF encontrou no celular do banqueiro diálogos com o senador e ordens de pagamento para 'Ciro'. À época, Ciro Nogueira confirmou conhecer Vorcaro, mas negou proximidade ou recebimento de pagamentos.

Mensagens localizadas pela PF mostram o banqueiro se referindo ao senador como um 'grande amigo de vida'. Ele também comemorou uma iniciativa legislativa apresentada por Ciro Nogueira que beneficiaria o Banco Master.

Emenda Beneficiando Banco Master

Essa mensagem foi enviada em 13 de agosto de 2024, data em que o senador propôs uma emenda à autonomia financeira do Banco Central. A emenda visava elevar o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

Daniel Vorcaro descreveu a medida como uma 'bomba atômica no mercado financeiro', conforme as investigações.

O que diz a Defesa

A defesa do senador Ciro Nogueira reitera seu comprometimento em contribuir com a Justiça. O objetivo é esclarecer que não houve participação em atividades ilícitas ou nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

A defesa pondera que medidas investigativas graves, baseadas em troca de mensagens de terceiros, podem ser precipitadas. Elas merecem reflexão e controle rigoroso de legalidade, tema a ser enfrentado pelas Cortes Superiores.

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