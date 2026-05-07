PF prende primo de dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (7) Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Ele é um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, que também envolve o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Ao todo, a PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo e Minas Gerais, além do Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A decisão também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam cerca de R$ 18,85 milhões.