Perícia da PF indica que Ibaneis não foi conivente com vandalismo de 8 de janeiro

O relatório da Polícia Federal sobre os celulares do governador Ibaneis Rocha (MDB), afastado do Distrito Federal, indica que ele manteve contato com autoridades locais e federais durante o dia 8 de janeiro e não foi conivente com as invasões das sedes dos Três Poderes. As informações são do Metrópoles.

A análise da mídia disponível realizada pela Polícia Federal não revelou, de forma cronológica, que o governador Ibaneis tenha mudado o planejamento, desfeito ordens de autoridades das forças de segurança, omitido informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo impedido a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão.

Ibaneis fez e recebeu 36 ligações telefônicas

O Metrópoles teve acesso a um relatório da Polícia Federal sobre o governador Ibaneis, que foi disponibilizado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (9). De acordo com o documento, o governador fez e recebeu 36 ligações telefônicas entre 7 de janeiro, véspera da invasão, e 8 de janeiro, data dos atos terroristas.

De acordo com a Polícia Federal, é possível perceber todo o trato que o governador Ibaneis teve diante da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes após as 15h30 do dia 8 de janeiro, quando os atos extremistas estavam em andamento.

A partir daquele momento, o governador Ibaneis fez inúmeros contatos com diferentes autoridades, incluindo a vice-governadora Celina Leão (PP), o delegado da PF e então secretário-executivo de Segurança Pública do DF, Fernando Sousa, o ministro da Defesa, José Múcio, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e o ministro da Justiça, Flávio Dino.