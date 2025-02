Perfil oficial de Alexandre de Moraes é desativado na rede social X

O perfil oficial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na rede social X (antigo Twitter) foi desativado. Ainda não está claro se a decisão de sair da plataforma foi tomada pelo próprio magistrado. No endereço antes utilizado por ele, agora aparece uma mensagem informando que a conta não existe.

Moraes estava na rede social desde agosto de 2017. Ele não atualizava a conta frequentemente, mas continuava com seu perfil ativo até o início desta semana.

Nesta quinta-feira (20.02), Alexandre de Moraes multou rede social, pertencente ao bilionário Elon Musk, em R$ 8 milhões (em valores corrigidos), pelo descumprimento de ordem judicial que obrigava a empresa a fornecer dados cadastrais de um perfil atribuído ao blogueiro Allan dos Santos. Ele determinou ainda que a conta alvo da ação fosse bloqueada.