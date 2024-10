X, de Elon Musk, se pronuncia após desbloqueio no Brasil: “Dentro dos limites da lei”

O X, antigo Twitter, de propriedade do bilionário Elon Musk, se pronunciou pela primeira vez após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter determinado o desbloqueio da plataforma depois de 39 dias suspensa no Brasil.

A empresa disse estar orgulhosa em retornar com as atividades no país.

"O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo. Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos”, escreveu a conta de Assuntos Governamentais Globais da X.

VEJA MAIS

Desbloqueio do X

Na última nessa terça-feira (8), o magistrado autorizou “o imediato retorno das atividades” da plataforma em território nacional após a rede social cumprir as exigências adotadas por ele.

“Determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, escreveu o ministro.

A Anatel, por sua vez, notificou, nessa quarta-feira (9), as prestadoras de serviços de telecomunicações no Brasil para iniciarem a liberação do acesso do X no Brasil.

Segundo a agência, “caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa ordem judicial”.

Assim, o tempo para a execução do desbloqueio depende das medidas aplicadas por cada operadora. O X está voltando a funcionar gradualmente no Brasil e vários usuários já conseguiram acessar a rede social.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)