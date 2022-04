Pendência eleitoral? TRE tem ação itinerante em 17 municípios do Pará nesta semana

O prazo para emissão de título, transferência de domicílio eleitoral ou regularização do cadastro eleitoral termina no dia 4 de maio. Nesses últimos dias, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA), intensificou as ações para atender a demanda. Uma das medidas adotadas tem sido o atendimento itinerante em várias localidades do Estado. Nesta semana, o órgão vai estar em 17 municípios paraenses.

Segue a agenda de atendimentos itinerantes no período de 11 a 17 de abril.

SUDESTE

Novo Repartimento – Segue até dia 13

Paragominas – Segue até dia 12

Novo Repartimento – Retomada no dia 15 e segue

Rio Maria – Segue até dia 14

Santana do Araguaia – Do dia 12 ao 14

São João do Araguaia – Dia 16

Bannach – A partir do dia 17

MARAJÓ

Santa Cruz do Arari – Segue até dia 12

NORDESTE

São Caetano de Odivelas – Do dia 11 ao 13

Acará – Dia 13, na comunidade de Calmaria

Tailândia – Dias 14 e 15

Cametá – A partir do dia 17

SUDOESTE

Aveiro – Segue até dia 13

Altamira – Segue até dia 12

Brasil Novo – Dias 13 e 14

BAIXO AMAZONAS

Óbidos – Dia 13

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM