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Política

PDT confirma pré-candidatura de Celso Sabino ao Senado pelo Pará

Deputado tem 29,7% de intenção de votos, segundo o Paraná Pesquisas

Gabi Gutierrez
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Celso Sabino comandou o Ministério do Turismo entre agosto de 2023 e dezembro de 2025 (Roberto Castro / MTur)

O PDT declarou apoio à pré-candidatura do deputado federal Celso Sabino ao Senado Federal. Em nota enviada ao Grupo Liberal, o partido afirmou ter recebido “com entusiasmo” a filiação e a pré-candidatura de Sabino, destacando que sua trajetória política e experiência contribuem para o fortalecimento do projeto partidário no estado. Segundo o PDT, a entrada do deputado amplia a capacidade da legenda de defender pautas voltadas ao desenvolvimento do Pará.

A sigla também ressaltou que integra a base de apoio da governadora Hana Ghassan e seguirá alinhada ao projeto de reeleição no Executivo estadual. No entanto, neste momento, o foco principal está na consolidação da candidatura de Celso Sabino ao Senado.

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O ex-ministro do Turismo e deputado federal, Celso Sabino, anunciou no último dia 4 de abril a filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) em evento com integrantes da legenda, em Belém. Segundo pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, Sabino aparece como o terceiro candidato preferido à vaga, atrás do ex-governador Helder Barbalho e do candidato à reeleição, Zequinha Marinho.

Helder aparece com 50,1% das intenções de voto no principal cenário estimulado, o senador Zequinha Marinho (Podemos) registra 31,8% das intenções, enquanto Celso Sabino aparece com 29,7%. Mais atrás, o deputado estadual Chicão soma 20,3%. Outros nomes testados apresentam índices menores, o que indica concentração de votos nos pré-candidatos mais conhecidos.

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