Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

O atual governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), desponta como principal nome na disputa por uma vaga ao Senado Federal pelo Pará, nas eleições gerais deste ano, conforme uma pesquisa de opinião realizada neste mês março pela Paraná Pesquisas. O levantamento mostra um cenário de liderança consolidada, com vantagem expressiva sobre os demais pré-candidatos e baixa resistência junto ao eleitorado. A segunda vaga aparece em disputa, sobretudo, entre os nomes de Zequinha Marinho (Podemos) e Celso Sabino (Sem-partido).

No principal cenário estimulado do estudo, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Helder aparece com 50,1% das intenções de voto. Nesse recorte, surgem o senador Zequinha Marinho, com 31,8%, e o ex-ministro do Turismo e deputado federal, Celso Sabino, com 29,7%, em um segundo pelotão. Mais atrás, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Chicão, registra 20,3%. Outros nomes testados aparecem com índices menores, o que reforça a concentração de intenções nos pré-candidatos mais conhecidos.

A metodologia da pesquisa permite que cada entrevistado cite até dois nomes, o que contribui para percentuais mais elevados. Ainda assim, o quadro geral indica uma dianteira confortável do governador, com diferença superior a 18 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o que, neste momento, o coloca em posição privilegiada na corrida eleitoral.

Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu o potencial eleitoral dos pré-candidatos. Nesse indicador, Helder mantém desempenho robusto: 35,2% dos entrevistados afirmam que “com certeza votariam” no governador, enquanto 35,7% dizem que “poderiam votar”.

Somados, os índices apontam uma ampla margem de aceitação. Em contrapartida, apenas 0,4% declararam rejeição total ao nome, um dos menores percentuais entre os avaliados. Os dados estratificados mostram ainda que a vantagem de Helder se distribui entre diferentes perfis do eleitorado, com desempenho equilibrado em recortes como sexo, faixa etária e nível de escolaridade.

Embolados pelo segundo lugar

Outro recorte do levantamento revela um cenário mais competitivo entre os nomes que aparecem atrás de Helder. Nesse quadro, Zequinha Marinho (29,6%) e Celso Sabino (28,0%) surgem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, configurando uma disputa direta pela segunda colocação.

O dado evidencia que, apesar da liderança isolada, a definição das demais posições permanece em aberto e deve ser influenciada pelo avanço de fatores como as articulações políticas e o grau de exposição dos pré-candidatos ao longo da pré-campanha. A proximidade entre Zequinha e Sabino indica um cenário de competitividade, especialmente entre nomes com presença institucional e histórico eleitoral no estado.

Cenário aberto para governo

Na disputa pelo governo do Pará, a pesquisa aponta um cenário mais fragmentado e competitivo em comparação ao Senado. No levantamento espontâneo, a maioria dos eleitores ainda não soube ou preferiu não opinar (61,9%), o que indica baixo nível de consolidação das candidaturas neste momento. Entre os nomes citados, o de Dr. Daniel, atual prefeito de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, aparece com 13,3%, seguido por Hana Ghassan, com 9%, e o próprio governador, Helder Barbalho, com 5,8%. Outros nomes, como Delegado Éder Mauro e Mário Couto, aparecem com índices menores.

No cenário estimulado, Dr. Daniel lidera com 39,1% das intenções de voto, seguido por Hana Ghassan, que soma 30,4%. Na sequência, Mário Couto aparece com 13%, enquanto Araceli Lemos registra 2,6%. O percentual de eleitores que declaram voto branco, nulo ou em nenhum dos nomes é de 8,3%, enquanto 6,6% não souberam opinar. Os dados indicam uma liderança de Dr. Daniel, mas ainda com margem para movimentações, especialmente diante do patamar relevante de indecisos.

Outro cenário testado inclui o nome de Delegado Éder Mauro e mostra uma disputa mais equilibrada. Nesse quadro, Dr. Daniel aparece com 31,9%, tecnicamente próximo de Hana Ghassan, que tem 27,2%, e de Éder Mauro, com 26,6%. A diferença entre os três principais nomes ficaria dentro de um intervalo mais estreito, sugerindo um cenário aberto e sujeito a mudanças conforme a consolidação das candidaturas e o avanço da campanha eleitoral.

Embora a pesquisa teste nomes como o de Éder Mauro e Helder Barbalho na corrida pelo Poder Executivo estadual, ambos já estão direcionados ao Senado Federal. No dia 2 de abril, Helder deve oficializar a passagem das decisões da gestão para sua vice, Hana Ghassan. Do outro lado, o deputado federal Éder Mauro (PL) também já oficializou sua pré-candidatura ao Senado, usando suas redes para isso. Ambos saem de suas funções para concorrer, no prazo máximo de 4 de abril, conforme determina a legislação atual.