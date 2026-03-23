Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

Maycon Marte
fonte

Governador lidera pesquisa na disputa pelo Senado Federal (Foto: Marco Santos | Agência Pará)

O atual governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), desponta como principal nome na disputa por uma vaga ao Senado Federal pelo Pará, nas eleições gerais deste ano, conforme uma pesquisa de opinião realizada neste mês março pela Paraná Pesquisas. O levantamento mostra um cenário de liderança consolidada, com vantagem expressiva sobre os demais pré-candidatos e baixa resistência junto ao eleitorado. A segunda vaga aparece em disputa, sobretudo, entre os nomes de Zequinha Marinho (Podemos) e Celso Sabino (Sem-partido).

No principal cenário estimulado do estudo, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Helder aparece com 50,1% das intenções de voto. Nesse recorte, surgem o senador Zequinha Marinho, com 31,8%, e o ex-ministro do Turismo e deputado federal, Celso Sabino, com 29,7%, em um segundo pelotão. Mais atrás, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Chicão, registra 20,3%. Outros nomes testados aparecem com índices menores, o que reforça a concentração de intenções nos pré-candidatos mais conhecidos.

A metodologia da pesquisa permite que cada entrevistado cite até dois nomes, o que contribui para percentuais mais elevados. Ainda assim, o quadro geral indica uma dianteira confortável do governador, com diferença superior a 18 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o que, neste momento, o coloca em posição privilegiada na corrida eleitoral.

Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu o potencial eleitoral dos pré-candidatos. Nesse indicador, Helder mantém desempenho robusto: 35,2% dos entrevistados afirmam que “com certeza votariam” no governador, enquanto 35,7% dizem que “poderiam votar”.

Somados, os índices apontam uma ampla margem de aceitação. Em contrapartida, apenas 0,4% declararam rejeição total ao nome, um dos menores percentuais entre os avaliados. Os dados estratificados mostram ainda que a vantagem de Helder se distribui entre diferentes perfis do eleitorado, com desempenho equilibrado em recortes como sexo, faixa etária e nível de escolaridade.

Embolados pelo segundo lugar

Outro recorte do levantamento revela um cenário mais competitivo entre os nomes que aparecem atrás de Helder. Nesse quadro, Zequinha Marinho (29,6%) e Celso Sabino (28,0%) surgem tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, configurando uma disputa direta pela segunda colocação.

O dado evidencia que, apesar da liderança isolada, a definição das demais posições permanece em aberto e deve ser influenciada pelo avanço de fatores como as articulações políticas e o grau de exposição dos pré-candidatos ao longo da pré-campanha. A proximidade entre Zequinha e Sabino indica um cenário de competitividade, especialmente entre nomes com presença institucional e histórico eleitoral no estado.

Cenário aberto para governo

Na disputa pelo governo do Pará, a pesquisa aponta um cenário mais fragmentado e competitivo em comparação ao Senado. No levantamento espontâneo, a maioria dos eleitores ainda não soube ou preferiu não opinar (61,9%), o que indica baixo nível de consolidação das candidaturas neste momento. Entre os nomes citados, o de Dr. Daniel, atual prefeito de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, aparece com 13,3%, seguido por Hana Ghassan, com 9%, e o próprio governador, Helder Barbalho, com 5,8%. Outros nomes, como Delegado Éder Mauro e Mário Couto, aparecem com índices menores.

No cenário estimulado, Dr. Daniel lidera com 39,1% das intenções de voto, seguido por Hana Ghassan, que soma 30,4%. Na sequência, Mário Couto aparece com 13%, enquanto Araceli Lemos registra 2,6%. O percentual de eleitores que declaram voto branco, nulo ou em nenhum dos nomes é de 8,3%, enquanto 6,6% não souberam opinar. Os dados indicam uma liderança de Dr. Daniel, mas ainda com margem para movimentações, especialmente diante do patamar relevante de indecisos.

Outro cenário testado inclui o nome de Delegado Éder Mauro e mostra uma disputa mais equilibrada. Nesse quadro, Dr. Daniel aparece com 31,9%, tecnicamente próximo de Hana Ghassan, que tem 27,2%, e de Éder Mauro, com 26,6%. A diferença entre os três principais nomes ficaria dentro de um intervalo mais estreito, sugerindo um cenário aberto e sujeito a mudanças conforme a consolidação das candidaturas e o avanço da campanha eleitoral.

Embora a pesquisa teste nomes como o de Éder Mauro e Helder Barbalho na corrida pelo Poder Executivo estadual, ambos já estão direcionados ao Senado Federal. No dia 2 de abril, Helder deve oficializar a passagem das decisões da gestão para sua vice, Hana Ghassan. Do outro lado, o deputado federal Éder Mauro (PL) também já oficializou sua pré-candidatura ao Senado, usando suas redes para isso. Ambos saem de suas funções para concorrer, no prazo máximo de 4 de abril, conforme determina a legislação atual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Mendonça manda leiloar carros de luxo de investigados por fraudes no INSS

22.03.26 21h13

após mal-estar

Ministra Sonia Guajajara é internada em UTI com suspeita de infecção

Guajajara segue interneda para acompanhamento da evolução clínica e realização exames complementares

22.03.26 15h14

sem intercorrências

Bolsonaro segue estável e sem febre e não tem previsão de alta hospitalar, aponta Boletim

O ex-presidente foi hospitalizado no último dia 13, com broncopneumonia bacteriana bilateral, decorrente de episódio de broncoaspiração

22.03.26 15h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro confirma pré-candidaturas de Éder Mauro ao Senado e Rogério Barra à Câmara Federal

O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, que também se coloca como pré-candidato à Presidência da República pela legenda

18.03.26 18h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda