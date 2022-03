Pastor Gilmar: saiba quem é o religioso citado em áudio do Ministro da Educação

O pastor Gilmar Santos é um dos líderes da Assembleia de Deus no Brasil e possui mais de 154 mil seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos de suas pregações e curas. O nome do religioso ficou em evidência após ser citado em áudio do ministro da Educação, Milton Ribeiro, como sendo influente no ministério com relação ao repasse de verbas.

Na principal rede social, o pastor Gilmar se identifica como presidente da Convenção Nacional de Igrejas no Brasil e diretor do Instituto Teológico Cristo para Todos (ICTC), em que oferece cursos online de pregação e teologia.

Em diversos momentos, ele foi fotografado acompanhando alguns políticos e figuras públicas. Até mesmo orando com o Presidente Jair Bolsonaro. Além disso, em suas redes sociais, o religioso também costuma postar imagens com sua esposa, a pastora Raimundinha. No entanto, esse tipo de imagem com os familiares aparecem muito pouco nas publicações.

Pastor Gilmar, Bolsnaro e outros políticos (Reprodução: Redes Sociais)

A maioria dos posts mostra as pregações de Gilmar. Segundo a biografia do religioso, há mais de 40 anos ele exerce a função do pastoreio.

Após ser apontado como uma das pessoas que possuem prioridade em escolher a quem será repassado às verbas no Ministério da Educação, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, um novo áudio do MEC nega que haja algum tipo de favorecimento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)