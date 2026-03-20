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Política

Parauapebas e Bom Jesus recebem ações de regularização e novas casas nesta sexta (20)

Parauapebas, será realizada a entrega das matrículas dos imóveis para moradores dos residenciais Alto Bonito I e II, além do Vila Nova

Gabi Gutierrez
fonte

Tatiana Reis foi uma das beneficiadas com as moradias entregues nesta segunda (28) em Viseu: "Vai melhorar minha vida", disse ela. (Foto: Lucas Limas / MCid)

Moradores de Parauapebas e Bom Jesus do Tocantins recebem, nesta sexta-feira (20), ações voltadas à habitação popular com a presença de ministro do governo federal. A programação inclui a entrega de matrículas de imóveis, anúncio de regularização fundiária e contratação de novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Em Parauapebas, será realizada a entrega das matrículas dos imóveis para moradores dos residenciais Alto Bonito I e II, além do Vila Nova. Durante a agenda, também será anunciada a regularização do Residencial Nova Carajás, ampliando a segurança jurídica para famílias da região.

Já em Bom Jesus do Tocantins, a agenda prevê a assinatura do termo de contratação de 20 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida. Em 2025, outras 20 unidades já haviam sido contratadas, somando 40 moradias destinadas ao município.

Serviço

Parauapebas
Data: sexta-feira, 20 de março
Horário: 10h
Local: Quadra da Escola Municipal Domingos Cardoso – Rua Domingos Cardoso, Residencial Alto Bonito

Bom Jesus do Tocantins
Data: sexta-feira, 20 de março
Horário: 17h
Local: Quadra Poliesportiva Britão – Travessa Campos Sales, ao lado do estádio municipal Lúcio Antunes

 
 
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