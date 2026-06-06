Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fachin cria grupo de trabalho para rever 'penduricalhos' de juízes

Portaria do ministro com esse conteúdo acaba de ser publicada, com a intenção de se discutir a remuneração dos magistrados brasileiros

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Edson Fachin quer o aprofundamento dos debates acerca do tema polêmico que mobiliza entidades e estudiosos no Brasil (Foto: Rosinei Coutinho | STF)

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, publicou uma portaria, na sexta-feira, 5, que cria um grupo de trabalho para discutir a remuneração dos magistrados brasileiros.

A medida vem na esteira de iniciativas de Fachin para tentar enfrentar o tema dos "penduricalhos" dos salários de juízes. Esses extras permitem remuneração muito acima do teto constitucional e são fontes de críticas ao Poder Judiciário. Um levantamento do CNJ identificou a existência de mais de 500 registros de "penduricalhos", pagos com nomes distintos.

O objetivo do grupo de trabalho será "realizar estudos sobre propostas legislativas acerca da remuneração da magistratura e seus reflexos no aperfeiçoamento do sistema remuneratório do serviço público nacional".

Com isso, Fachin pretende "superar os obstáculos para a construção de um sistema remuneratório que atenda aos princípios republicanos de relevo para a questão" e apresentar uma "solução de longo prazo que gere uma disciplina remuneratória consentânea com os princípios constitucionais".

Pelos próximos seis meses, a comissão deverá analisar propostas voltadas à uniformização, padronização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias do Judiciário.

Na justificativa apresentada para a criação do grupo, Fachin destacou que o atual sistema de pagamentos, criado em 1998, tem problemas que vão da ausência de revisão anual até a falta de uniformidade nos diferentes tribunais.

Segundo ele, isso gerou um "cenário de desigualdades, insegurança jurídica, falta de publicidade e, o mais grave, utilização de subterfúgios conceituais dissociados da realidade".

"Em outras palavras: utilização de verbas indenizatórias com efeitos de verbas remuneratórias objetivando superar a defasagem do teto remuneratório. Na esteira da má solução, o reconhecimento de passivos funcionais nem sempre devidamente amparados na adequada interpretação das normas previstas no ordenamento jurídico", escreveu o ministro.

Na última sessão do CNJ, em maio, o plenário aprovou proposta de Fachin que implementa um contracheque único para magistrados e magistradas de todos os tribunais do País.

O texto obriga os tribunais a adotarem uma nomenclatura padronizada para todas as rubricas remuneratórias e cria a Tabela Remuneratória Unificada (TRU).

O grupo de trabalho terá um comitê executivo composto pelos seguintes membros, definidos por Fachin:

- Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Desembargador Auxiliar da Presidência do CNJ, coordenador - Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, Juíza Auxiliar da Presidência do CNJ, secretária; - Clara da Mota Santos Pimenta Alves, secretária-geral do CNJ; - Paulo Marcos de Farias, Secretário de Estratégia e Projetos do CNJ; - Lizandro Garcia Gomes Filho, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. - Terá ainda representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, do Conselho Superior da Defensoria Pública dos Estados, da Advocacia Pública da União, do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PENDURICALHOS/JUÍZES/STF/FACHIN
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Fachin cria grupo de trabalho para rever 'penduricalhos' de juízes

Portaria do ministro com esse conteúdo acaba de ser publicada, com a intenção de se discutir a remuneração dos magistrados brasileiros

06.06.26 12h17

SOBERANIA NACIONAL

Haddad: precisamos cooperar com EUA, sem subordinar interesse brasileiro

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato a SP critica governo de Tarcísio de Freitas por falta de parceria com a União em segurança pública

06.06.26 10h52

'Vocês querem ver Bad Bunny ou o papa?', diz leão XIV sobre 'concorrência' em visita à Espanha

06.06.26 10h03

Promotoria acusa prefeito de São José dos Campos por praticar nepotismo amoroso

06.06.26 9h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

ELEIÇÕES 2026

Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%

01.06.26 8h36

Internacional

EUA classificam PCC e CV como terroristas e parlamentares paraenses divergem sobre a decisão

Divisão de discursos segue o padrão ideológico de esquerda e direita

30.05.26 8h00

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda