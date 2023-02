Paraense preso em Brasília por tentativa de terrorismo escreveu carta para Bolsonaro; leia

O paraense George Washington de Oliveira Sousa, preso em flagrante por tentativa de terrorismo após tentar explodir um caminhão-tanque próximo ao aeroporto do Distrito Federal na véspera de Natal do ano passado, escreveu uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro (PL) antes do atentado. A mensagem foi encontrada no celular do acusado apreendido pela Polícia Civil.

Em um trecho, o bolsonarista afirma que “esse espírito” foi despertado pelo ex-mandatário. Sousa inicia a carta falando sobre a vida pessoal e a participação nas manifestações em favor do ex-presidente.

“O sr. despertou esse Espírito em nós, o Sr. sabe muito bem disso! Hoje sinto orgulho da Nossa Bandeira, de Nossa Pátria Amada Brasil”, detalhou no primeiro parágrafo.

Sousa também pede autorização para usar armas dentro do QG do Exército, onde estava acampado para “defender mulheres e crianças”. O apoiador também destaca que os discursos de Bolsonaro o motivaram.

“Em quase todos os seus pronunciamentos, o senhor falou ‘o povo armado jamais será escravizado’. Só [saio] daqui com a minha família em pé com a vitória. Não me tira essa honra, senhor.”

Segundo reportagem da CNN, a carta estava no celular de George Washington, na parte de rascunhos. O documento foi encontrado após a perícia da Polícia Civil. Entretanto, não é possível afirmar se a mensagem chegou ao ex-presidente.

Leia a mensagem na íntegra (ocultando dados pessoais):

Ex.mo Sr. Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO.

Serei breve e direto,

Meu nome GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CPF XXX.XXX.XXX-XX.

Contato (XX) XXXXX-XXXX)

Hoje baseado em Xinguara-Pa Sul do Pará. Trabalho na gestão de 4 Postos de gasolina no Sul do Pará, 1 em Xinguara, 2 em Tucumã e 1 em São Félix do Xingú, Postos de um Tio meu. Conheço homens de Caráter, Respeitados e de coragem (Senhores) do Agro que estamos juntos desde 31/10/22 nas estradas, quartel 52 BIS em Marabá-Pa, chegando a Brasília dia 12/11/22 trazendo uma caravana com dezenas de ônibus e centenas de pick-up. Longe de Minha Família Esposa, Filhos e negócios, mas jamais desistirei de nossa pátria. O sr. despertou esse Espírito em nós, o Sr. sabe muito bem disso! Hoje sinto orgulho da Nossa Bandeira, de Nossa Pátria Amada Brasil.

Sr. Presidente onde o Sr. saltar em pé eu salto de cabeça! Sou PQD XXX-XXXX, com experiência de salto livre em área militar na base de Fortaleza-Ce, fiz parte da equipe treinando LPQD MILITAR por 3 vezes (aeronave bandeirante), lançamento mar-terra. Salto elicóptero, Caravan, balão.

CAC com experiência em armamento militar de precisão (Fuzil Cal. .308) e outros equipamentos pronto e em condições de… minha 1a. Arma aos 17 anos.

Peço ao Sr. Presidente ou a qualquer Órgão Militar autorização para permanecer com alguns equipamentos devidamente documentados prontos e em condições de… dentro do camping no QG em Brasília. Jamais, digo jamais para confrontar forças Militares, mas para nos defender (mulheres e crianças), o Sr. Sabe bem de quem temos que nos defender!

Em quase todos os Seus Pronunciamentos o Sr. falou “O POVO ARMADO JAMAIS SERÁ ESCRAVISADO” Só [saio] daqui com a minha família em pé com a Vitória. NÃO ME TIRE ESSA HONRA SR.!

Prometo Sr. não portar ostensivo, somente com a devida autorização, porque velado já estou portando.

A santidade esta na ação justa e na coragem de proteger aqueles que não podem defender a si mesmos e a bondade. O que Deus deseja está no coração e na sua mente e através do que você faz a cada dia você será um bom homem ou não.”

Encare sem medo a face dos seus inimigos. Seja bravo e honrado, pra que Deus possa amá-lo. Fale a verdade sempre, mesmo que isso possa leva-lo a morte, “proteja sempre os indefesos e inocentes”, não cometa erros. Só se morre uma vez, que seja por bravura e honra!

Eu estou preparando. Pronto para cumprir minhas funções da melhor forma possível. Eu estou focado apenas no essencial, alheio a todo resto. So vou tomar decisões pragmáticas. Não vou me permitir pensar em coisas não importantes. Eu não vou depender de ninguém nem de nada, não vou esta sujeito a erros…

Sr, Presidente não me tire essa honra de servi e defender A NOSSA PÁTRIA AMADA BRASIL.

Sr. Presidente Prometo e me Comprometo ao Sigilo Absoluta dessas palavras escritas.

Sem mais,

George Washington de Olieveira Sousa.

Relembre o caso

O paraense foi preso em flagrante após tentar explodir um caminhão-tanque carregado de combustível próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. A Polícia Civil informou que foram encontrados, no apartamento onde ele foi preso, um arsenal: um fuzil AR10; duas espingardas calibre 12; 30 cartelas de munição 357 Magnum; 39 cartelas de munição 9 mm, contendo dez munições intactas e duas caixas contendo 50 munições de 9 mm.

Sousa confessou durante depoimento que a ação teve motivação ideológica. O auto da prisão em flagrante cita a influência de uma frase dita pelo ex-presidente Bolsonaro, que o teria estimulado a comprar o arsenal de armas, no valor de R$ 160 mil.

“O que me motivou a adquirir as armas foram as palavras do presidente Bolsonaro, que sempre enfatizava a importância do armamento civil dizendo o seguinte: ‘um povo armado jamais será escravizado’, e também a minha paixão por armas que tenho desde a juventude”, disse.

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, Sousa afirmou que a intenção dele e do grupo com quem estava era provocar a intervenção militar e a decretação de um estado de sítio para “impedir a instauração do comunismo no Brasil”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)