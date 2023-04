Governo do Pará discute novos modais logísticos em Brasília (DF) 

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, debateram formas de melhorar os modais logísticos do Estado, em encontro, nesta quarta-feira (5), em Brasília (DF). A reunião abordou o andamento das obras do governo federal, no Pará, a importância das intervenções avançarem e a modernização das BRs e vias no território paraense.

Secretário estadual de Transportes (Setran), Adler Silveira participou da reunião de alinhamento entre o Ministério e o governo do Pará. “Dialogamos sobre os principais problemas nas malhas rodoviárias e hidroviárias do nosso Estado”, disse ele.

O titular da Setran também informou que foram tratados projetos como o derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins; a finalização da ponte que liga os estados do Pará e Tocantins entre as cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA) e a duplicação da BR-316.

Adler Silveira destacou que os projetos citados precisam ser executados e finalizados para gerar maior dinâmica à infraestrutura do Pará. O secretário disse, ainda, que o governo federal informou que tem na carteira de investimentos as ferrovias Ferrogrão e Paraense, além das hidrovias do Capim e Tocantins.

Belém terá evento preparatório para a COP 30

Ainda, em Brasília, nesta quinta-feira, Helder Barbalho se reuniu com lideranças globais das Organizações das Nações Unidas (ONU) para debater políticas climáticas e ações prioritárias sobre o bioma amazônico. A ONU anunciou apoio ao Pará na organização do evento da Cúpula dos Países Amazônicos, que acontecerá em Belém, no próximo mês de agosto, o evento será preparatório para a COP 30.

No encontro com o chefe do Executivo paraense, estiveram lideranças das divisões técnicas da ONU, sediadas em Nairobi (Quênia), Genebra (Suíça), Paris (França) e Panamá. Essas lideranças atuam no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e elegeram o bioma amazônico como uma de suas prioridades globais.

“A certeza de ter a parceria do PNUMA com as Nações Unidas e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) com o governo federal, fortalece o Consórcio de Governadores da Amazônia e os Estados da Amazônia Legal, além do Estado do Pará. Que possamos fazer desta grande articulação a principal ferramenta e instrumento para as soluções climáticas que o Brasil deve cumprir”, destacou o governador Helder Barbalho.

Compromisso com a sustentabilidade ambiental e econômica

Helder disse que aproveitou os encontros em Brasília para reafirmar os eixos como o da sustentabilidade ambiental, econômica e social. A reunião de trabalho contou com o embaixador Antonio Otávio Sá Ricarte, diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do (Ipam); de Eugênio Pantoja, da Diretora de Ecossistemas do Pnuma; de Susan Gardner; além de parceiros do Pnuma para assuntos relacionados às políticas climáticas e secretários estaduais de Comunicação, Vera Oliveira, e Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida; e de Transportes, Adler Silveira.

As lideranças da ONU manifestaram apoio ao governo do Pará, cuja capital, Belém, será a sede, em agosto deste ano, da cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca). O evento vai colocar o Pará como protagonista no debate socioambiental continental.