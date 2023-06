Pará vai receber diversas agendas do governo federal até o final de junho

O Pará deve receber, até o final da próxima semana, uma série de visitas de autoridades políticas que formam o governo federal. No sábado (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará ao lado de Jader Filho, ministro das Cidades, para a entrega de 222 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Abaetetuba. A agenda do chefe do Executivo será estendida para Belém.

Essa é a primeira vez que Lula visita o Pará desde que foi eleito. Ele deve chegar à Base Aérea de Belém por volta das 22h30 desta sexta-feira (16), conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Em Abaetetuba, o evento está marcado para às 9h. Em seguida, o presidente irá participar da Cerimônia de Oficialização da COP-30, em Belém.

Já na segunda-feira (19), uma plenária do Fórum do Plano Plurianual (PPA) participativo do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, será realizado no Hangar com a presença de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, e Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O objetivo do PPA Participativo 2024-2027 é estabelecer as prioridades para os próximos quatro anos. Todas as plenárias são abertas à participação da sociedade. A iniciativa visa permitir que todos os brasileiros participem das decisões sobre como os recursos federais devem ser investidos nos próximos quatro anos, segundo o governo.

Quem também estará presente em evento no estado será Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, na próxima quinta-feira (22). Ele participará de uma ação de contratação de beneficiários de Bolsa Família e dos inscritos no CadÚnico. A ação é promovida por uma rede de supermercados nacional e será realizada no Atacadão do bairro Cidade Velha.