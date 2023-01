Pará: público aguarda posse do governador Helder Barbalho e da vice Hana Ghassan na Alepa

Neste primeiro dia do ano, a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) começou a receber, desde cedo, o público que irá acompanhar a programação da posse do governador reeleito Helder Barbalho (MDB), e da vice-governadora Hana Ghassan (MDB).

O evento começa às 9h, no plenário Newton Miranda, na sede do Poder Legislativo, com a abertura da sessão pelo presidente da Alepa, deputado estadual Francisco Melo (Chicão - MDB). Na ocasião, Helder fará o juramento constitucional e, em seguida, ele e Hana serão investidos nos cargos do Executivo.

VEJA MAIS

De acordo com o roteiro divulgado pelo Governo do Estado, a primeira secretária da Assembleia Legislativa, deputada Nilse Pinheiro (PDT), fará a leitura do termo de posse, obedecendo ao Regimento Interno. Haverá ainda o pronunciamento do presidente da Alepa, seguido do discurso do governador.

Já na parte externa do prédio, Helder receberá a faixa. Como houve reeleição, não ocorrerá passagem de faixa e ele poderá escolher quem irá colocá-la. Antes, ele passará a tropa em revista, na condição de comandante em chefe da Polícia Militar.

Por fim, Helder subirá ao palanque e discursará para o público, encerrando a cerimônia.