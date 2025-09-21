'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

O ex-ministro José Dirceu (PT) fez críticas ao Congresso, neste domingo, 21, durante manifestação de apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Temos que tomar consciência de que para mudar esse País, temos que mudar o Congresso Nacional", disse o ex-ministro.

O ato em Brasília, que se repete em mais de 30 cidades pelo país, tem foco contra a chamada PEC da Blindagem, aprovada na Câmara na última semana, e a tentativa de anistia a envolvidos em tentativa de golpe de Estado. Para Dirceu, os congressistas se negam a discutir projetos de Lula que "protegem a economia popular", como o da isenção de Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e o do fim da escala 6 por 1.

"É hora de cobrar impostos dos ricos, do BBB", disse, em referência ao mote contra Bilionários, Bancos e Bets, explorado pelo PT. "Precisamos de unidade entre nós, contra o que a família Bolsonaro está fazendo, contra o que a extrema-direita está fazendo, contra o que Tarcísio de Freitas e outros governadores estão fazendo, apoiando Trump, traição nacional", disse.

Com a ascensão de Edinho Silva à presidência do PT, José Dirceu ganhou assento na direção do partido. O ex-ministro se articula para tentar viabilizar uma nova candidatura à Câmara em 2026. "Quero saudar cada companheiro que veio aqui com a certeza de que vamos derrotá-los e reeleger Lula", afirmou, do palanque. Dirceu foi ministro da Casa Civil, deputado federal e presidente do PT.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também participaram da manifestação. "É um tapa na cara da sociedade votar essas duas matérias (PEC da Blindagem e anistia). São matérias de alta restrição na sociedade e que provocam essa reação. Há muito tempo não via em Brasília um ato tão grande", disse Pimenta.

O ato em Brasília foi marcado para as imediações do Museu Nacional e contou com uma passeata até a frente do Congresso. Os manifestantes carregavam faixas com dizeres "sem anistia para golpista", "Congresso inimigo do povo" e "não à PEC da Bandidagem". Nos discursos de militantes e nos refrãos cantados por manifestantes também houve críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele decidiu pautar a votação da urgência do projeto da anistia que pode beneficiar Jair Bolsonaro e que agora está sendo tratado como "PL da Dosimetria" pelo relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

Com a presença de políticos do entorno do PT de Brasília na manifestação, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também foi alvo das críticas ao ser associado ao bolsonarismo.