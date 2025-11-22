Para defesa de Bolsonaro, prisão calcada em vigília de orações causa 'profunda perplexidade'

A defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirma, em nota, que a prisão decretada na manhã deste sábado, 22, "causa profunda perplexidade porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, está calcada em uma vigília de orações". Diz que a Constituição de 1988 garante o direito de reuniões a todos, "em especial para garantir a liberdade religiosa", e refuta a afirmação de que existiriam "gravíssimos indícios da eventual fuga".

"O fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais", declara a defesa.

A nota é assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Os advogados afirmam que irão apresentar o recurso cabível.

Dizem também que o estado de saúde de Bolsonaro é delicado e que a prisão pode colocar a vida do ex-presidente em risco.