Padre Kelmon não pertence à Igreja católica, diz Conferência dos Bispos do Brasil

Após as centenas de postagens vexatórias sobre o Padre Kelmon, candidato do PTB à Presidência, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) informou que ele não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta sexta-feira (30), a instituição se pronunciou e negou que o suposto padre tenha vínculo com a congregação ou seja sacerdote.

Em nota oficial, a CNBB tenta pôr fim nos comentários associando o candidato à Igreja. “O senhor Kelmon Luís da Silva Souza, candidato que se apresenta como ‘padre Kelmon’, não é sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, sem qualquer vínculo com a Igreja sob o magistério do Papa Francisco”, diz um trecho do comunicado.

Padre Kelmon concorre ao cargo de presidente após Roberto Jefferson, que seria o candidato da chapa, ter tido a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Jefferson foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A CNBB ainda destacou que padres da Igreja Católica não tem autorização para concorrer a cargos políticos ou a ter filiação partidária:

“Oportuno ressaltar que, conforme vigência na Lei Canônica, os padres da Igreja Católica, em pleno exercício do ministério sacerdotal, não disputam cargos políticos, nem se vinculam a partidos”, explica a nota.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)