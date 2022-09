Padre Kelmon sobre auxílio emergencial: ‘recebi e me ajudou muito’

Em entrevista ao Grupo Liberal, na manhã desta quarta-feira (28), o candidato à Presidência da República, Padre Kelmon (PTB) comentou sobre o fato de ter recebido o Auxílio Emergencial, durante a pandemia. Ele conta que foi em busca de informações sobre o benefício por incentivo de uma amiga.

“Como nós não temos salário, uma amiga me disse: ‘padre, como o senhor vive assim, poderia ver na Caixa Econômica se não tem direito a esse Auxílio do Governo”. Eu disse: “Não sei se tenho, porque sou padre”. E Ela disse “você é padre, mas você não tem emprego, vive como pobre, você é pobre. Então vá lá perguntar””, relatou Kelmon.

Ele afirma que depois dessa conversa decidiu procurar uma agência da Caixa Econômica e confirmou que tinha direito ao benefício. “Eu fui e recebi esse valor e isso me ajudou muito, porque eu pude pedir menos para alguns amigos que estavam com problema. Se eu não tivesse esse auxílio, como seria pra mim?”, declarou o candidato do PTB.

“Eu agradeci e agradeço tudo isso, mas as pessoas não sabem da minha história, o motivo disso e lançam suas ideias, o preconceito comigo. As pessoas deveriam conhecer melhor o outro antes de falar aquilo que elas não têm certeza. Essas práticas não são práticas cristãs”.