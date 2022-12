Pacheco assina decreto que aumenta salários de presidente e parlamentares

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assinou o decreto legislativo que aumenta o salário do presidente e dos parlamentares. O texto foi publicado nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União (DOU). Com informações do Metrópoles.

Segundo o documento, as remunerações mensais do presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, serão reajustadas de forma escalonada nos próximos quatro anos. O impacto nos cofres públicos será de R$ 107,4 milhões só em 2023.

O salário do presidente passará de R$ 30,9 mil para R$ 39,2 mil, em 2023, e chegará a R$ 46,3 mil em 2025. Já o contracheque dos senadores e deputados federais, que é de R$ 33,7 mil, passará para R$ 41.650,92 (6%), a partir de 1° de abril de 2023, e chegará a R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025. No total, os subsídios terão reajuste de 37,32%.

O texto publicado nesta segunda ainda reforça que parlamentares eleitos têm direito a uma ajuda de custo equivalente ao valor do subsídio no início e no fim do mandato. O benefício visa compensar as despesas com mudança e transporte.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)