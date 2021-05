Órgãos de Turismo visitam Santarém e Belterra para debater projeto para a região do Baixo Tapajós

Os municípios de Santarém e Belterra, na região do Baixo Tapajós, recebem até hoje (28) uma comitiva formada por órgãos nacionais do turismo, encabeçada pelo Ministério do Turismo. O objetivo da vinda é a definição do Projeto Tapajós, a partir da criação de um plano de ação para investimentos, parcerias e concessões. A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) é a responsável por apresentar o projeto. A reunião iniciou na quarta-feira, 26.

A comitiva é composta por representantes do Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo do Pará, Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI), Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MDH), Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo (Embratur) e Serviço de apoio às micro e pequenas empresas (Sebrae).

O gestor da pasta do Turismo em Santarém, Secretário Alaércio Cardoso, salienta a importância da presença dos três entes federativos na região e destacou pontos que serão trabalhados no Projeto Tapajós. “Um dos segmentos que deverá ser explorado no município é o turismo de base comunitária, onde o turista será convidado a conhecer o modo de vida da população dentro de comunidades. O nosso prefeito Nélio Aguiar viu o quão importante esse ramo é para Santarém e mobilizou a Semtur a trabalhar esse segmento”, afirma.

O secretário de Turismo do Estado, André Dias, destaca que o projeto do Tapajós vem sendo construído desde uma articulação que começou em 2019, com a realização de várias visitas. “A gente é pauta prioritária do governo federal para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Isso é algo que acho que é inédito”.

A visita técnica conta também com representantes de outros órgãos federais, como a Embratur, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Economia (SPU) e o BNDES.

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, afirma que o desenvolvimento turístico dos atrativos do país é uma das prioridades de sua gestão. “O Brasil é um dos principais países, quando falamos em atrativos naturais. Então, temos que desenvolver este segmento para que possamos fazer a retomada que tanto queremos. E esta região do Tapajós é especial, pois conta com uma combinação única de sol, praia, ecologia, gastronomia, cultura, esporte e bioeconomia, ponto forte para a atração de investidores, e claro, de turistas estrangeiros e nacionais”, elogia.

“Entre as propostas para o desenvolvimento da região, está a estruturação do aeroporto Maestro Wilson Fonseca, para que possa receber voos internacionais; verificar a possibilidade de instalação de um terminal de cruzeiros marítimos; e melhorar os acessos entre os atrativos e a conexão com a internet”, completa o Ministério do Turismo. Além disso, a pasta intenciona realizar o mapeamento do mercado turístico, fomentar o desenvolvimento da Vila Americana e buscar investidores para a região.