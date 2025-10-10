Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Oposição pode tentar incluir destaque por anistia em projeto de redução de penas, diz Nikolas

Estadão Conteúdo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta sexta-feira, 10, que a estratégia para tentar aprovar uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro será apresentar um destaque ao projeto relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e apelidado por ele de "PL da dosimetria". O texto foi deixado de fora da pauta da próxima semana pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em entrevista ao Canal Uol, Nikolas Ferreira reconheceu a resistência do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF) à anistia ampla defendida pelos bolsonaristas. A pauta também teve queda no apoio popular, segundo pesquisas.

"Então, a possibilidade que a gente tem é do destaque. Eu não sei qual vai ser o projeto do relator, se ele vai incluir algo, uma anistia como nós desejamos, mas existe a possibilidade do destaque", afirmou Nikolas. Paulinho já declarou que a anistia "não é possibilidade" em seu parecer.

O destaque permite votar separadamente emenda ou parte de uma proposição, a fim de que sejam feitas alterações no texto a ser aprovado.

Segundo ele, a base do governo deve votar contra a anistia, mas parte dos parlamentares tem se sensibilizado ao assunto. "Que o PT vai votar contra, isso é fato. Agora, eu acho que é possível (aprovar um destaque), porque os deputados têm sido sensibilizados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que é muito difícil lutar contra alguém que está com a máquina na mão como o Lula está."

Nikolas também acusou o STF de interferir nas atribuições do Congresso Nacional. "É muito difícil você lutar contra uma instituição como o STF, que atua ativamente no Congresso. Isso é um absurdo. Eu não sei como isso não é falado aqui no Brasil em âmbito de escândalo. Porque os ministros do STF estão na rota de elaboração da anistia", afirmou.

Palavras-chave

ATOS GOLPISTAS/8 DE JANEIRO/PL/ANISTIA/REDUÇÃO/PENAS
