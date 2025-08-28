Onze agências do INSS no Pará vão ter plantão neste final de semana

O total de 11 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará vão funcionar em regime de plantão para atendimentos extraordinários, no próximo sábado (30) e no domingo (31).

As unidades vão abrir das 7h às 17h, com mais de 1.500 serviços, entre perícias médicas e avaliações sociais. Essa ação, realizada em parceria com o Ministério da Previdência Social, e objetiva agilizar o reconhecimento de direitos da população paraense.

Interessados devem agendar o atendimento previamente pelo telefone 135 ou pelo aplicativo/site Meu INSS.

Veja os atendimentos por regiões no Pará:

• Região nordeste

As Agências da Previdência Social (APS) de Abaetetuba, Bragança e Castanhal abrirão, no sábado (30), 61, 60 e 72 vagas, respectivamente, para perícia médica.

• Região oeste

A APS de Santarém oferecerá 782 atendimentos de perícia médica, distribuídos entre sábado e domingo. Parte dessas vagas ainda está disponível para agendamento. Em Itaituba, serão 30 vagas, exclusivamente no sábado.

• Região sudeste

Pela primeira vez, o INSS realiza atendimentos extras de forma simultânea em seis agências do sudeste do Pará. As cidades de Marabá, Parauapebas, Jacundá, Rondon do Pará, Goianésia do Pará e São Geraldo do Araguaia devem, juntas, atender mais de 520 pessoas.

Em Marabá, vão ser ofertadas 161 avaliações médico-periciais no sábado e 162 no domingo, além de 20 vagas para avaliação social mediante agendamento antecipado. Rondon do Pará, Goianésia do Pará e São Geraldo do Araguaia abrirão nos dois dias, com, respectivamente, 35, 30 e 30 vagas para perícia médica.

Nas agências de Jacundá e Parauapebas, o atendimento será exclusivo no sábado (30): Jacundá contará com 35 vagas para perícias médicas, enquanto Parauapebas terá 70 vagas para perícia médica e 20 para avaliação social, todas com agendamento aberto.

O gerente-executivo de Marabá, Fabrício Oliveira, destaca a importância da medida: “Assim, as pessoas podem realizar a perícia médica sem grandes deslocamentos. A perícia conectada ainda permite que peritos de outros estados atendam remotamente, reduzindo o tempo de espera pelo agendamento e ampliando o acesso à Previdência Social”.

Serviço:

Atendimento no sábado (30/8):

Agências : Abaetetuba, Bragança, Castanhal, Jacundá, Itaituba e Parauapebas

Horário: das 7h às 17h

Atendimento no sábado (30/8) e domingo (31/8):

Agências : Goianésia do Pará, Marabá, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia e Santarém

Horário : das 7h às 17h

Agendamento obrigatório pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS (site/aplicativo).