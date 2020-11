OLiberal.com promove live para acompanhar resultado das eleições 2020

Pela primeira vez, o Jornal O Liberal e o portal OLiberal.com acompanharam a apuração das eleições ao vivo, por meio de live. A transmissão, neste domingo (15), ocorreu nas redes sociais e durou quase quatro horas. Os internautas puderam acompanhar a divulgação dos votos de prefeitos e vereadores dos 144 municípios do Pará e de algumas regiões do Brasil, tudo em tempo real.

Reveja a live completa

O radialista Abner Luiz e os jornalistas Hamilton Braga e Rita Soares comandaram a transmissão. Eles promoveram análises dos cenários políticos tanto do Pará quanto de cidades dos grandes centros do país. A live também contou com a participação das jornalistas Elisa Vaz e Amanda Campelo, que fizeram inserções sobre os índices de votação e trouxeram os comentários dos internautas para o programa, promovendo mais interatividade ao produto.

Hamilton Braga comenta que a transmissão em tempo real das eleições foi um divisor de águas para os portais de notícias do Pará. Ele conta que a produção do novo produto de OLiberal.com envolveu 16 pessoas, que trabalharam durante o dia inteiro para que a informação chegasse correta ao internauta.

“Um time muito bom que conseguiu dividir a apresentação, que conseguiu aceitação popular imensa e uma audiência muito boa”, elogia o jornalista.

“O eleitor às vezes se sente meio perdido com muita informação, que muitas vezes nem são necessariamente qualificadas nas redes. Um portal de notícias como o OLiberal dar uma segurança ao internauta, de que aquilo [a informação] é fruto de um trabalho jornalístico e que foi apurado, permite com que ele [o eleitor] tome a melhor decisão”, complementa Rita Soares sobre a importância da live.

Apesar dos problemas técnicos registrados durante a apuração dos votos e confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que causaram o atraso em pelo menos duas horas na divulgação parcial dos números, a última parcial, divulgada às 19h41, definiu a disputa à prefeitura de Belém: Edmilson Rodrigues (Psol) e o Delegado Eguchi (Patriotas).

Em Ananindeua (PA), o candidato Dr. Daniel (MDB) foi eleito prefeito do município, 67,66% dos votos, deixando para trás a candidata Lívia Noronha do (PSOL) com 12,22%.

Novasformas de apurar

As jornalistas Elisa Vaz e Amanda Campelo, que também participaram da live, trouxeram novas formas de levar informações aos eleitores. Elisa apresentou o telão com as parciais dos votos e Amanda usou as redes sociais (como o Twitter e o Facebook) para acompanhar a repercussão do pleito entre os internautas.

“Esse ano nós tivemos uma eleição totalmente diferente. As redes sociais foram muito importantes para os candidatos e é claro que a gente não poderia ficar de fora da transmissão. Serviu como termômetro do assuntos que eram mais importantes”, finalizou Amanda Campelo.