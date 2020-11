Edmilson e delegado Eguchi disputarão o 2º turno em Belém

O novo prefeito de Belém será Edmilson Rodrigues (Psol) ou o Delegado Eguchi (Patriotas). Com 98, 67% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Belém alcançou 34,24% da preferência dos eleitores e o delegado estreante 23,06%.

Após as pesquisas apontarem empate técnico entre o Delegado Eguchi (Patriotas) e José Priante (MDB), Eguichi saiu na frente do candidato apoiado pelo governador do Pará Helder Barbalho, desde a primeira parcial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A última parcial, divulgada às 19h23, definiu que o pleito na capital paraense terá 2º turno.