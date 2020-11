Dr. Daniel é eleito em Ananindeua, região metropolitana de Belém

A cidade de Ananindeua (PA) será administrada pelo Dr. Daniel pelos próximos quatro anos. O candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi matematicamente eleito no município da região metropolitana de Belém. Até o momento, com 70% das urnas apuradas, ele tem 67,66% dos votos, deixando para trás a candidata Lívia Noronha do (PSOL) com 12,22% e Carlito Begot do (PSD) com 8,63% dos votos.

Dr. Daniel, de 32 anos, nasceu na cidade de Açailândia (MA) e veio para o Estado do Pará ainda criança. Formado em medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), foi vereador de Ananindeua por duas vezes, além de ser eleito deputado estadual em 2018. Atualmente ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Pará.

Dr. Daniel vai comandar a maior cidade da região metropolitana com mais de 500 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE.

O prefeito eleito Dr. Daniel não realizou coletiva de imprensa e nem comemorou a vitória com carreata por conta da pandemia do novo coronavírus. Daniel fez um pronunciamento através de uma live nas suas redes sociais e afirmou que vai governar Ananindeua para todos.

“Hoje encerramos a campanha e graças a Deus sou prefeito eleito de Ananindeua. O meu sonho iniciou em 2012, no primeiro mandado de vereador e agora prefeito de Ananindeua. Tenham certeza que me preparei, trabalhei e ouvi muito, pois uma das maiores qualidades de um político é saber ouvir a população e com esse aprendizado serei um prefeito para cuidar da nossa cidade, de cada morador. Serei um prefeito de todos, vou trabalhar para que lá na frente nós possamos olhar para trás e sentir orgulho da caminhada que trilhamos, dando a cada morador uma vida melhor”, disse.

Ao lado do vice prefeito Erick Monteiro e sua esposa, Dr. Daniel comemorou com a bandeira de Ananindeua e agradeceu à população e parceiros de campanha.

“Quero agradecer a cada morador de Ananindeua, a cada liderança que ajudaram a construir essa campanha vitoriosa. A partir do dia 1 de janeiro vamos trabalhar muito para representar cada um de vocês. Foi uma vitória maiúscula, que mostra o quanto a população de Ananindeua acredita na gente”, finalizou.