O que Lula e Putin falaram por telefone? Veja os temas da conversa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, neste sábado (9), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em uma ligação que durou cerca de 40 minutos e teve como pauta central os esforços diplomáticos pela paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, além de assuntos relacionados ao cenário econômico global e à atuação conjunta no grupo BRICS.

A informação foi confirmada em nota oficial pelo Palácio do Planalto, que destacou o agradecimento feito por Putin ao Brasil pelo “empenho nas tratativas pela pacificação” do conflito, que já dura mais de três anos e deixou milhares de mortos. Lula reafirmou que o Brasil defende uma solução baseada no diálogo e na diplomacia, e voltou a mencionar a iniciativa do Grupo de Amigos da Paz, articulado por Brasil e China.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Putin propõe a Trump cessar-fogo condicionado a concessões territoriais da Ucrânia]]

Brasil mantém posição pelo diálogo

Lula reafirmou a posição histórica do Brasil pela solução pacífica de conflitos, e disse estar disposto a colaborar no que for necessário. O presidente citou o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa lançada por Brasil e China, como um dos caminhos possíveis para o diálogo internacional.

A proposta russa para o fim da guerra, segundo fontes diplomáticas, inclui a exigência do controle sobre o leste da Ucrânia. A reunião entre Trump e Putin foi criticada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirmou que “a paz não pode ser discutida sem a presença da Ucrânia”.

"Lula reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China", diz a nota do Planalto.

Cooperação bilateral e BRICS em pauta

Na mesma ligação, os presidentes também trataram da cooperação entre Brasil e Rússia no âmbito do BRICS, bloco que reúne as principais economias emergentes do mundo. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da última Cúpula do BRICS, realizada no início de julho no Rio de Janeiro, e afirmou que espera ampliar a colaboração estratégica entre os dois países.

Lula e Putin reforçaram a intenção de realizar ainda este ano uma nova edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia, que trata de projetos conjuntos em áreas como comércio, energia, defesa e ciência e tecnologia.

Tarifas dos EUA e tensões comerciais

A conversa telefônica ocorreu poucos dias após os Estados Unidos anunciarem um aumento significativo nas tarifas sobre produtos brasileiros, medida vista como retaliação indireta ao posicionamento do Brasil em relação ao BRICS e à neutralidade no conflito russo-ucraniano. Itens como carne bovina, café e aço foram afetados pelo chamado “tarifaço de Trump”, que elevou a alíquota para até 50% em alguns casos.

Além disso, Trump vem pressionando países parceiros da Rússia, como a Índia, que também foi alvo de sanções comerciais por continuar comprando petróleo russo. O avanço do uso de moedas locais nas trocas entre países do BRICS, como alternativa ao dólar, é outro ponto de atrito com a diplomacia norte-americana.