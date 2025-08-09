Capa Jornal Amazônia
Secom: Lula recebeu telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado, 9

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado, 9, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota divulgada à imprensa. Putin também informou o chefe do Executivo brasileiro sobre as negociações em andamento com os Estados Unidos.

De acordo com o Planalto, a conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia. Lula reforçou a defesa histórica do País pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional e trataram da cooperação entre os dois países no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados alcançados na Cúpula do bloco, realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. No plano bilateral, reafirmaram o compromisso de realizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.

Palavras-chave

LULA/LIGAÇÃO/PUTIN/SÁBADO
Política
