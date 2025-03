Novos dirigentes da subseção da OAB em Ananindeua tomam posse

A subseção do município de Ananindeua da Ordem dos Advogados (OAB) empossou os novos dirigentes em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (19). Assumiram a gestão pelo próximo triênio (2025 - 2027), os membros da diretoria e o conselho subseccional, que, no total, somam 23 membros, entre suplentes e efetivos. O atual presidente da subseção, Michel Batista, enfatiza a importância da entidade em um município tão grande, tanto para a categoria profissional, quanto para a população local.

O presidente ressalta que dentre as 29 subseções atuantes no estado, a de Ananindeua é a segunda maior em número de advogados, “com mais de 1500 advogados e advogadas inscritos”. Para ele, a entidade desempenha um papel fundamental para o fortalecimento da classe a nível local, e também “no atendimento das pessoas da população de Ananindeua”.

É possível confirmar a assistência à população através das mais de 30 comissões existentes na subseção. Batista, que também é advogado especializado em direito trabalhista e empresarial, fala sobre a atuação da comissão que corresponde a sua área e as demais.

“Na OAB Ananindeua, nós temos 34 comissões institucionais temáticas que trabalham as mais variadas bandeiras. A gente atende a população de Ananindeua juntamente com a Prefeitura e com a Câmara dos Vereadores, prestando esse serviço voluntariamente à toda a população do município”, explica o atual presidente.