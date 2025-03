Subseção da OAB em Ananindeua empossa novos dirigentes nesta quarta (19)

A subseção de Ananindeua da Ordem dos Advogados (OAB-PA) empossa nesta quarta-feira (19) os membros da sua nova diretoria e do conselho subseccional. A cerimônia está prevista para iniciar às 17h, no Teatro Municipal Parque Vila Maguary. Ao todo, são 23 dirigentes, entre eleitos e suplentes, que ficam à frente da instituição pelo triênio (2025 - 2027).

O presidente da subseção e advogado trabalhista empresarial, Doutor Michel Batista, explica que o principal desempenhado pela entidade faz valer o juramento da categoria para o exercício da profissão. Dentre as atribuições, ele destaca “a representatividade da classe”, mas, também reforça os esforços de “garantir uma boa aplicação da lei”. Esta última em relação direta desse compromisso, que, nas palavras do presidente, ultrapassa a responsabilidade com a classe, sendo também um compromisso com o município de Ananindeua e a população local.

“A defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, a valorização da advocacia, manutenção e garantia dos direitos do estado democrático, além da defesa dos direitos humanos, justiça social e a boa aplicação das leis, é justamente o nosso compromisso na advocacia”, detalha o presidente sobre as atribuições da subseção.

O presidente atual faz parte do corpo de dirigentes na subseção desde 2019, desempenhando outras funções, como secretário-geral e vice-presidente nas duas últimas gestões. Ao seu lado, a doutora Rúbia Barreto, advogada especialista em direito previdenciário, ocupa a vice-presidência da subseção.

Dos novos gestores, cinco integram o corpo da diretoria, divididos entre os cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e diretor-tesoureiro. Quanto ao conselho subseccional, são empossados um total de nove para ação efetiva, e mais nove eleitos como suplentes do conselho.

Os novos representantes foram escolhidos em novembro do ano passado e já foram administrativamente empossados, assumindo as suas respectivas funções desde janeiro deste ano. A solenidade desta quarta, marca simbolicamente a posse dos eleitos e dos suplentes para o triênio de 2025 a 2027.