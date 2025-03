Belém se prepara para a COP 30 com série de debates mensais até a data do evento

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será discutida por diferentes instituições do direito em uma série de debates, realizados mensalmente até o período da conferência. O primeiro encontro acontece na próxima sexta-feira (14), às 12h15, no restaurante Pommedor, com o tema “A Importância da COP 30 em Belém”. A iniciativa é focada em refletir os impactos do encontro global e parte de iniciativa da Associação da Advocacia Paraense (AAPA), em parceria com o Instituto dos Advogados do Pará (IAP), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA) e o Grupo Liberal.

O presidente da AAPA, Clóvis Malcher, enfatiza a relevância internacional do evento e destaca que “temos que aproveitar a COP 30 para mostrar a nossa importância nessa discussão e a necessidade do mundo nos incluir nela”. A Associação já estará totalmente imersa na conferência climática, participando ativamente, como explica o representante.

“A AAPA quer e vai participar ativamente da COP 30 discutindo o tema central de mudanças climáticas e todos os que lhes são ligados, como a preservação ambiental, num olhar crítico e consciente do que está acontecendo e o que poderá acontecer e, principalmente, qual o melhor caminho a perseguir, levando em consideração, por certo, as diversas manifestações científicas sobre o assunto”, afirma.

Nesse sentido, o objetivo central por trás da iniciativa é aproximar e aprimorar essas reflexões da sociedade civil organizada, antes da realização da COP 30. Neste primeiro momento, além das parcerias com IAP e OAB-PA, as demais operadoras do direito também se farão presentes, a exemplo do Ministério Público e Defensoria Pública. Somados a eles, agentes econômicos, como empresas, também devem contribuir no debate.

A reportagem de O Liberal também ouviu o representante da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará (OAB-PA), Sávio Barreto, a respeito da parceria nesta série de debates. Ele ressalta que, assim como a COP 30 se propõe a reunir líderes mundiais para discutir e propor soluções para os desafios vivenciados, também existem desafios jurídicos para o desenvolvimento local importantes a serem discutidos. “A realização da COP 30 em Belém representa uma oportunidade única para debater o futuro da Amazônia e os desafios jurídicos que envolvem o desenvolvimento sustentável e outros temas”, observa.

“A advocacia tem um papel essencial nesse processo, contribuindo com a construção de políticas públicas e a defesa da segurança jurídica em temas ambientais e sociais. A intenção desses debates é permitir que a classe advocatícia participe ativamente dessas discussões e ajude a preparar Belém para os impactos e oportunidades que a COP 30 trará para nossa região”, acrescenta Barreto.

Os encontros são abertos ao público, entretanto, as vagas são limitadas. Para garantir a sua participação, os interessados devem solicitar a inscrição através do e-mail: aapaoficial@gmail.com. O valor do almoço por adesão é de R$ 110, com buffet livre, água e refrigerante inclusos.