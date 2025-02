Comissão de gestão da OAB planeja feira de empreendedorismo jurídico, afirma presidente

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA) empossa nesta terça-feira (25) a diretoria da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, em cerimônia realizada no auditório Aldebaro Klautau, na sede da OAB em Belém. O advogado Rafael Tupinambá, presidente da comissão, explica que durante a posse, serão apresentadas diversas novidades da gestão, a principal delas é a iniciativa de criar uma feira de empreendedorismo jurídico. O papel da comissão é promover a modernização e a melhoria dos serviços prestados pelos advogados e pela própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas também estender esses benefícios à sociedade.

“O objetivo dessa Comissão é qualificar a advocacia e fazer algo que as instituições de ensino e a própria Escola Superior da Advocacia ainda não conseguiram fazer de maneira tão satisfatória. Então, a gente está unindo profissionais extremamente qualificados, no sentido de somar experiências técnicas e conhecimento, a ponto de conseguir repassar isso de maneira estratégica, inteligente e eficiente para toda a advocacia”, resume o presidente sobre os objetivos da comissão.

Seguindo o pressuposto de aprimorar os serviços da advocacia no estado, o presidente explica que a feira do empreendedorismo jurídico tem como mote central “incentivar as boas práticas nos escritórios de advocacia”. Assim como a Fenalaw, evento nacional que inspira a versão estadual idealizada pela comissão, o encontro pretende fornecer trocas e conteúdos que auxiliem no avanço e domínio da prática jurídica. A nível local, a feira ainda não possui uma data definida, mas nasce como a primeira do seu tipo, já que nenhuma foi realizada anteriormente no estado do Pará.

“Estimular as boas práticas e o aperfeiçoamento da justiça, nos escritórios de advocacia, para que eles inovem e que a população sinta o reflexo disso positivamente”, enfatiza Tupinambá.

O presidente esclarece que, embora essa seja a principal novidade apresentada na cerimônia, outras atividades com o mesmo foco em aprimoramento da advocacia também serão apresentadas na posse. “Você tem a Diretoria de Inovação, a Diretoria de Empreendedorismo e Gestão, tem a Diretoria de Empreendedorismo Feminino, ou seja, é algo muito bem organizado, também a tesouraria e assim por diante”, explica o presidente.