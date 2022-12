Novo salário mínimo aprovado pelo Congresso é mais alto que a proposta; veja quanto vai ser

Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório do senador Marcelo Castro (MDB-PI) à proposta orçamentária para 2023, texto que foi levado ao plenário do Congresso Nacional, nesta quinta-feira (22). O orçamento aprovado ratifica o salário mínimo em 2023, a partir de 1º de janeiro, de R$ 1.320. A proposta do governo Bolsonaro previa R$ 1.302. As informações são da Agência Brasil.

Entre outros pontos do texto, a viabilidade de promessas feitas na campanha pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, em 2023, além do adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional da Transição, o espaço fiscal foi ampliado para R$ 169,1 bilhões. O teto de gastos da União passou de R$ 1,8 trilhões para R$ 1,95 trilhões. Além disso, o valor que será destinado para manutenção e desenvolvimento do ensino, passou de R$ 119,8 bilhões para R$ 130,6 bilhões. O montante mínimo em 2023 é de R$ 67,3 bilhões.