Nova mesa diretora toma posse na Câmara Municipal de Belém

Vereadores eleitos para comandar a Câmara Municipal de Belém (CMB) nos próximos dois anos (2023 e 2024) tomaram posse da mesa diretora nesta segunda-feira (2), em sessão solene no Plenário Lameira Bittencourt. Agora, o novo presidente da Casa é o parlamentar John Wayne (MDB).

Os 1º, 2º, 3º e 4º vice-presidentes, 1º, 2º, 3º e 4º secretários são respectivamente os vereadores Igor Andrade (Solidariedade), Enfermeira Nazaré (PSOL), Lulu das Comunidades (AGIR), Dona Neves (PSD), Allan Pombo (PDT), Emerson Sampaio (PP), Bia Caminha (PT) e Fábio Souza (PSB).

“É com muito orgulho que assumo hoje a Presidência da Câmara de Vereadores. Iniciei na vida pública em 2004, quando neste ano ainda não tive êxito. Mas eu não desisti de lutar por melhorias pela população e em 2015 me tornei vereador pela primeira vez. Daí em diante, não me ausentei mais desta Casa. Meu lema será o respeito para com todos os meus colegas, desde os mais baixos cargos até o topo da política. Respeitarei a democracia, ouvirei todos os vereadores para juntos tomarmos decisões que favoreçam nossa população, e meu intuito maior é tornar essa casa o mais transparente possível”, discursou John Wayne.

As atribuições do presidente incluem a coordenação das atividades legislativas, como o recebimento e despacho de proposições, a relação com outros órgãos e instituições, a administração interna da Casa e as reuniões com o Colégio de Líderes. Também estão entre as responsabilidades do chefe da CMA a inclusão de projetos na pauta e a condução das reuniões do Plenário.

Se despedindo do cargo de vereador, o ex-presidente da Câmara e deputado estadual eleito também discursou, agradecendo aos colegas de gestão. “É uma satisfação ter trabalhado com todos os vereadores aqui presentes. Tivemos algumas divergências nos últimos dois anos, mas isso faz parte da política. Em termos de administração, tivemos uma convivência muito boa, tanto que fomos unânimes em projetos para o bem da população. Meu muito obrigado”, disse.

Empossado como 1º secretário da Mesa, Állan Pombo (PDT), destacou que o crescimento da parceria entre os poderes pode melhorar a gestão municipal de Belém. “Nossa expectativa é muito positiva para este próximo biênio. Os últimos dois anos foram de muita parceria entre o poder legislativo e o executivo municipal. Mas no próximo biênio, a parceria será maior. Agora teremos um novo Presidente da República, o governador Helder reeleito e Jader Filho ministro das Cidades. Esta tríade do poder executivo federal, estadual e municipal com certeza vai fortalecer as ações de Belém e a Câmara vai acompanhar isso”, declarou o parlamentar.

Transporte público

Sobre as prioridades da nova gestão da Câmara, John Wayne afirmou que vai focar nos transportes coletivos da capital paraense. “Além de trabalhar para trazer mais modernidade para a Casa, temos o objetivo de dar um basta nessa licitação do transporte público, que não foi apresentada nenhuma proposta. O edital publicado pela Prefeitura é de apenas seis anos, mas os empresários precisam de pelo menos 10 anos para fazerem os investimentos que têm que ser feitos”, afirmou o parlamentar.

“Portanto, este edital precisa ser refeito. Precisamos aumentar a concessão das empresas para mais de 10 anos, senão vai dar novamente deserta a licitação. O edital está correto, só precisamos colocar mais atrativos para que várias empresas se interessem pelo processo, como por exemplo subsídio e desoneração”, justificou John Wayne.

No dia 26 de dezembro de 2022, a Prefeitura Municipal de Belém divulgou que não houve apresentação de propostas de empresas na abertura de envelopes com esse teor na licitação (modalidade Concorrência nº 09/2022-Semob) da concessão para exploração do transporte público em Belém, na sede da Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), da Prefeitura Municipal. Com isso, outro edital com esse teor será republicado e uma nova abertura de envelopes com propostas de empresas está prevista para 7 de fevereiro de 2023.