Câmara Municipal de Belém encerra legislatura com 163 projetos aprovados

Com o total de 163 Projetos de Lei (PLs) aprovados, a Câmara Municipal de Belém (CMB) concluiu os trabalhos legislativos e avalia positivamente os resultados deste ano de 2022. O órgão legislativo só retomará os trabalhos no plenário da Casa, em 2 fevereiro de 2023.

De acordo com a CMP, em dois semestres de legislatura, este ano, foram aprovadas proposições de Lei importantes para o município, no total de 130 decretos legislativos e 81 resoluções.

Presidente se despede da CMB

"Todos os vereadores realizaram um excelente trabalho, mostrando preocupações com os problemas da cidade e do povo. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos da CMB pelo apoio e colaboração, estou saindo muito contente da Câmara e com o sentimento de dever cumprido”, afirmou o presidente Zeca Pirão.

Ele acrescentou agradecimentos aos eleitores que o elegeram deputado estadual nas últimas eleições gerais de outubro passado. Zeca Pirão ocupará um cadeira na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). “Tenham certeza que transformarei esses votos em mais trabalho”, disse Zeca.

Ainda sobre o balanço dos trabalhos na Câmara Municipal de Belém, foi divulgado que, durante o ano, os parlamentares apresentaram 577 PLs e 968 requerimentos. Ao todo foram promovidas 77 sessões ordinárias, 10 sessões extraordinárias, 3 audiências públicas, 55 sessões especiais e 4 sessões solenes.