Câmara Municipal de Belém define 3º e 4º vice-presidentes da nova mesa diretora

Na tarde da última segunda-feira (12), foi definido, em Sessão Preparatória, o 3º e 4º vice-presidentes da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Belém (CMB), biênio 2023/2024, assim como manda o regimento da Casa. Com votação por maioria simples, o vereador Lulu das Comunidades (AGIR) foi escolhido para ser o 3° vice-presidente e a vereadora Dona Neves (PSD), a 4ª vice-presidente para os próximos dois anos.

Para o vereador Lulu das Comunidades, é um momento de muita felicidade exercer o cargo de 3º vice-presidente da CMB em seu segundo mandato como vereador de Belém.

“Eu gostaria de agradecer a todos meus colegas vereadores, principalmente, meu amigo e presidente, que assumirá em janeiro de 2023, John Wayne, por essa oportunidade e me coloco à disposição para protocolar Projetos de Lei que sejam de interesse da nossa grande Belém”, pontuou o parlamentar.

Parlamentares serão vice-presidentes nos próximos dois anos (Divulgação/CMB)

Segundo a vereadora Dona Neves, desafios aparecerão, mas com dedicação e determinação serão superados. “Agradeço a Deus por ter me dado forças para chegar até aqui. Os desafios virão, mas sei que todos eles serão importantes para a minha trajetória. Minha missão continua a mesma: trabalhar pelo povo de Belém!”, ressaltou a vereadora.

Vereadora Dona Neves

Maria das Neves Oliveira da Silva, popularmente conhecida como Dona Neves, casada, mãe de um filho, nascida na cidade de Pedreiras/MA, mora no município de Belém há 35 anos.

A vereadora iniciou o seu trabalho na liderança comunitária, participando de ações sociais, religiosas e esportivas em benefício da comunidade. Atuou como presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Tapajós por três mandatos consecutivos.

Em 2016, se candidatou a vereadora de Belém pelo partido PSDC, obtendo 2622 votos e, na eleição seguinte, em 2020, foi eleita vereadora, pela primeira vez, pelo partido PSD. Sempre visando ao bem-estar social e ambiental do povo, Dona Neves destacou-se pelas suas lutas em favor das comunidades carentes, trazendo como marca “fazer o bem sem olhar para quem”.

Vereador Lulu das Comunidades

O vereador Luis Antônio da Costa Pinheiro Junior, o Lulu das Comunidades, serviu a Marinha do Brasil, foi cobrador de ônibus, trabalhou na SIPA, foi zelador e, em 2005, candidatou-se a Conselheiro Tutelar. Lulu das Comunidades ganhou esse nome por trabalhar com ações sociais em comunidades carentes do município de Belém, por meio do Projeto de Ação Voluntaria (PAV), no qual é fundador e presidente, distribuindo cestas básicas, brinquedos para as crianças e sopas no turno da noite.

O parlamentar também é presidente e fundador da Comunidade Airton Senna. Em 2008, foi candidato a vereador de Belém pelo PDT, obtendo 1.500 votos. Na eleição seguinte, 2012, também foi candidato a vereador pelo partido PTB, adquirindo 3.500. Em 2016, tentou uma vaga na Casa Legislativa pelo partido PTC, elegendo-se com 4.620 votos. E, na eleição de 2020, foi reeleito vereador de Belém, com 4.657 votos.