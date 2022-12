Parlamentares se reúnem com o secretário da Sesma

No dia 30 de novembro, os parlamentares da Câmara Municipal de Belém (CMB) reuniram-se com o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, para discutir as melhorias na área da saúde do município. Na ocasião, os vereadores expuseram diversos problemas envolvendo a saúde em Belém, como: as más condições dos postos e unidades de saúde, falta de medicamentos, atraso no pagamento do salário dos profissionais de saúde, dentre outros.

Para o presidente da Casa, vereador Zeca Pirão (MDB), a reunião foi fundamental. “Nós pudemos conversar com o secretário, apresentar as principais reclamações da população e averiguar o que está acontecendo com o sistema de saúde municipal. A questão da saúde no município me preocupa bastante, porque nós somos representantes do povo e precisamos dar uma resposta. Uma grande parte da população, que depende da saúde pública, tem sofrido muito e nós precisávamos de uma explicação para poder repassar ao povo”, pontuou Zeca Pirão.

Para a vereadora Dona Neves (PSD), vice-presidente da Comissão Permanente de Saúde da CMB, a reunião com o secretário foi essencial, tendo em vista os problemas que acontecem na área de saúde do município. “A vinda do secretário Maurício até a Câmara Municipal foi de extrema importância. Nós tivemos a possibilidade de ter esclarecimentos incisivos com relação ao trabalho que a Prefeitura de Belém tem realizado”, destacou a vereadora.

Segundo o vereador Igor Andrade (Solidaridade), a reunião foi muito produtiva e positiva, todos os presentes puderam dialogar e ter conhecimento de situações específicas que envolvem o sistema de saúde de Belém, “esta reunião foi importante, todos os vereadores fizeram seus questionamentos, colocações e apresentaram situações que envolvem hoje o contexto da saúde do município de Belém".

O secretário trouxe sua equipe técnica, jurídica e financeira e prestou esclarecimentos sobre trabalho que a PMB tem executado. "Tenho certeza que dúvidas foram sanadas, como a questão do investimento na área. A Prefeitura tem destinado 26% do recurso para saúde, enquanto o valor mínimo exigido por Lei é de 15%”, enfatizou o vereador.

Estiveram presentes na reunião os seguintes vereadores: Zeca Pirão, John Wayne e Neném Albuquerque (MDB), Igor Andrade (Solidariedade), Fabio Souza (PSB), Fabrício Gama (União Brasil), Dona Neves (PSD), Pastora Salete e Josias Higino (Patriota), Fernando Carneiro, Enfermeira Nazaré e Lívia Duarte (PSOL), Tulio Neves (PROS), Renan Normando (Podemos), Zeca do Barreiro (Avante), Moa Moraes (PSDB), Emerson Sampaio (PP), João Coelho (PTB), Matheus Cavalcante (Cidadania), Goleiro Vinicius (Republicanos), Roni Gás (PROS) e Pablo Farah.