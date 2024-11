No G20, vice-governadora do Pará discute redução da desigualdade e prevenção a desastres

Em sua participação na última reunião da 19ª cúpula do G20, nesta sexta-feira (01/11), no Hangar, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou a importância da discussão sobre a redução da desigualdade social para que sejam encontradas soluções e alternativas de prevenção de desastres no mundo. Para ela, a reunião em Belém marca uma importante etapa nas discussões sobre o futuro do nosso planeta.

"Que os temas, soluções e alternativas debatidos aqui ecoem pelo mundo e oportunizem a redução das desigualdades e acelerem as inclusões para que assim tenhamos de fato um mundo mais justo para todos”, declarou Ghassan.

Os ministérios das Cidade e da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandados por Jader Filho e Waldez Góes, respectivamente, coordenaram o encontro do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres, que começou na última quarta-feira (30.10). No último dia de debates, Hana Ghassan ressaltou ainda que os eventos climáticos causam grandes prejuízos financeiros e sociais. Ela considera necessário o combate a desigualdade, garantia de moradias dignas e um plano de prevenção para que as consequências desses sinistros sejam mitigadas.

“Sem o combate a desigualdade, nós continuaremos muito mais vulneráveis a qualquer evento climático", disse. "É importante ressaltarmos o valor da prevenção. Todos nós sabemos a importância de termos uma resposta rápida aos desastres. Precisamos de trabalho de previsão e prevenção, para que os governos possam atuar de forma preventiva, reduzindo a vulnerabilidade das pessoas e da propriedade”, acrescentou.

COP 30 em Belém

Sobre a atuação do Governo do Pará na preparação de Belém para sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro do próximo ano, a vice-governador explicou que o objetivo é deixar um legado para sociedade e uma cidade mais protegida dos efeitos climáticos, "olhando para o futuro com mais tranquilidade e traçando metas que assegurem um amanhã melhor para todo o nosso povo”, declarou.

Jader Filho, titular do Ministério das Cidades, ressaltou a importância da realização do G20 no Brasil, destacando o intercâmbio de informações para que sejam construídas políticas públicas eficientes para o combate aos desastres climáticos. "Este é um momento valioso de intercâmbio de conhecimentos, onde o Brasil não apenas ouve e aprende com as nações do G20 e países convidados, mas também apresenta suas ações sobre o tema, compartilhando iniciativas que demonstram o empenho do nosso país em construir cidades mais inclusivas e resilientes”, disse.