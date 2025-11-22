Capa Jornal Amazônia
Nikolas Ferreira afirma que prisão de Bolsonaro é sintoma de problema mais grave

Estadão Conteúdo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou, em publicação na rede social X, que a prisão de Bolsonaro neste sábado "não é um ato jurídico, mas o sintoma de um problema muito mais grave". Para o deputado do PL, "o que está em jogo não é político, é a fronteira entre a civilização e a tirania". "Não se trata de defender Bolsonaro, apenas."

"Não existiu uma pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas também pelo Judiciário", afirmou Nikolas. Para ele, o objetivo é "calar esse cara, censurar, prender seus aliados, para fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral de 2026".

O político também disse que, "quando o Estado passa a operar sob pretextos técnicos, você não está vendo justiça, mas uma instalação progressiva de um regime de exceção".

Em tom de ironia, Nikolas alegou que, "quando é uma manifestação, quando na verdade é uma vigília para orar, não pode, e é considerada uma manifestação criminosa". "Finalmente vamos ter um País digno", ironizou o político, "porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo".

O deputado federal por Minas Gerais também assegurou que estará em Brasília amanhã cedo, para "acompanhar Jair Bolsonaro de perto, prestar apoio, participar de manifestações e tudo que esteja ao nosso alcance. Que os senadores façam o mesmo".

