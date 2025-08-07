Capa Jornal Amazônia
Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

O desejo do primeiro-ministro é entregar a região para as forças árabes

Agence France-Presse
fonte

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Israel "tem a intenção" de tomar o controle da Faixa de Gaza, mas não de mantê-la nem de governá-la, declarou nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, antes de uma reunião do gabinete de segurança.

"Temos a intenção", respondeu Netanyahu quando a Fox News lhe perguntou em uma entrevista se Israel tomará o controle de "toda Gaza".

Segundo a Fox News, a entrevista aconteceu pouco antes de Netanyahu participar de uma reunião do gabinete de segurança sobre os planos de guerra em Gaza. Espera-se que Netanyahu solicite na reunião a aprovação para ampliar as operações militares, incluindo áreas densamente povoadas onde se acredita que há reféns, segundo a imprensa israelense.

Ao ser perguntado pela Fox News se Israel controlaria toda a Faixa de Gaza, de 42 quilômetros de extensão, "como há 20 anos", Netanyahu respondeu: "Bom, não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la".

"Queremos entregá-la a forças árabes que a governarão adequadamente sem nos ameaçar e oferecendo aos habitantes de Gaza uma boa vida. Isso não é possível com o Hamas", acrescentou sobre o movimento islamista palestino que governa o território.

