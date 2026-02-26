Capa Jornal Amazônia
Não recomendaria que Lula entre em embate com Flávio Bolsonaro neste momento, diz Jaques Wagner

Wagner disse que considera ainda ser cedo para travar embates públicos, apesar de pesquisas eleitorais apontarem uma aproximação entre Lula e Flávio nas intenções de voto

Estadão Conteúdo
fonte

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) (Geraldo Magela/Agência Senado)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), avaliou nesta quinta-feira, 26, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria investir em criar um embate, neste momento, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tido hoje como principal adversário do petista nas eleições.

"O presidente tem que se preocupar em governar. A hora da eleição, que vai ser basicamente a partir de junho e julho, aí evidentemente o debate vai se estabelecer, vai ter debate na televisão, em rádio, nos palanques, vai ser a coisa", declarou em entrevista à CNN Brasil.

Wagner disse que "fanatizações vão interferir na eleição", mas que considera ainda ser cedo para travar embates públicos, apesar de pesquisas eleitorais apontarem uma aproximação entre Lula e Flávio nas intenções de voto.

O senador afirmou ainda considerar natural que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha indicado Flávio para ficar com sua "herança" política.

