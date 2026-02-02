Na abertura do ano legislativo, Motta promete acelerar PEC da Segurança e fim da escala 6x1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que deseja fazer de 2026 um ano de "serenidade, firmeza institucional e entregas concretas" e enumerou prioridades, como a PEC da Segurança, o fim da escala 6x1, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), os projetos sobre a inteligência artificial, a regulamentação dos data centers e a proposta de formalização do trabalho por aplicativo.

As declarações ocorreram na tarde desta segunda-feira, 2, durante solenidade do Congresso Nacional de inauguração dos trabalhos legislativos de 2026. Na ocasião, também estavam presentes o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

"Inicio este novo ciclo com confiança e convicção de que seguiremos trabalhando com responsabilidade, espírito público e compromisso com a democracia", disse Motta, em discurso. "Que 2026 continue sendo um ano de entregas ao País, atendendo sempre as expectativas da população, em sintonia com as ruas."

Ao longo do discurso, Motta elencou prioridades. "Logo após o carnaval avançaremos com a PEC da segurança pública, um assunto de extrema preocupação por parte da maioria dos brasileiros. Esta Casa tem um compromisso com essa PEC", disse. O presidente prosseguiu: "Devemos acelerar também o debate sobre a PEC 6x1, com equilíbrio e responsabilidade, ouvindo trabalhadores e empregadores".

Sobre o acordo Mercosul-UE, Motta afirmou: "No plano internacional, merece destaque a assinatura, em janeiro, do tão esperado acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um marco histórico que inaugura uma etapa relevante de integração e de oportunidades para o Brasil. Caberá ao Congresso Nacional analisar o texto em sua íntegra".

Em seguida, o deputado mencionou os temas relacionados a novas tecnologias. "Queremos ainda apreciar o tema da Inteligência Artificial e nos debruçar sobre a matéria de incentivos aos Serviços de Datacenter, iniciativa que abre janela relevante de investimentos no País", afirmou. "Da mesma forma, vamos aprofundar as discussões sobre a relação entre trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, buscando conciliar produtividade, direitos e desenvolvimento", acrescentou.