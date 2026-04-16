Mulher de Ramagem publica vídeo de retorno do ex-deputado para casa após prisão nos EUA

Rebeca Ramagem, esposa do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), publicou um vídeo nas redes sociais onde ela e as filhas o recebem em casa. Ramagem foi solto nesta quarta-feira (15), dois dias após sua detenção nos Estados Unidos por situação migratória irregular.

Em sua publicação no Instagram, Rebeca Ramagem afirmou celebrar "não só a chegada do Alexandre, mas a nossa caminhada sempre marcada por amor, resiliência e a confiança de que dias melhores sempre vêm".

Alexandre Ramagem, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi condenado no Brasil. As acusações incluíram organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A pena estabelecida foi de 16 anos, um mês e 15 dias, além de oito anos de inelegibilidade.

Detalhes da Condenação e Prisão

O ex-deputado deixou o Brasil durante o período de seu julgamento. Em dezembro do ano passado, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou seu mandato.

A detenção de Ramagem nos EUA ocorreu na segunda-feira (13), depois de uma infração de trânsito. O governo brasileiro esperava a deportação do ex-deputado. A expectativa era que ele fosse preso no Brasil para iniciar o cumprimento de sua pena.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a prisão na terça-feira (14). Ele mencionou a condenação de Ramagem pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Lula declarou: "O Ramagem, eu acho que vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha. Não. Ele foi preso, é que ele estava condenado a 16 anos neste País. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena".

Na mesma publicação em que celebrou o retorno do marido, Rebeca Ramagem expressou sua crença. Ela afirmou que "a justiça, no tempo certo, será feita". A esposa de Ramagem concluiu: "Aquilo que é justo sempre encontra o seu caminho. E, acima de tudo, carregamos a certeza de que Deus nunca desampara aqueles que têm fé".