Mulher de Eduardo Bolsonaro critica movimento antivacina: 'coisa de retardado'

Heloísa Bolsonar, mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e nora do presidente Jair Bolsonaro, usou uma rede social para dizer que sua filha, Geórgia, de apenas 1 mês, toma todas as vacinas recomendadas para cada fase. Ela disse não ter conhecimento sobre a existência de um movimento antivacina no país e criticou: “Só pode ser coisa de retardado”.

“Geórgia toma e tomará todas as vacinas para cada fase. Não sabia que existia um movimento antivacina, mas agora sabendo, só pode ser coisa de retardado”, escreveu.

Ela ainda aconselhou outros pais a fazerem o mesmo: “Depois, quando o filho tiver uma doença, quero ver ele agradecer aos pais por terem poupado ele da dor do ‘pic’. Pqp, né? Por essas e outras a gente vê a volta de doenças antes erradicadas”, disse Heloísa, em resposta a um internauta que perguntou se a neta do presidente da República estava com a vacinação em dia.

(Reprodução;Instagram)

Eduardo e o presidente Bolsonaro são contrários à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, e se colocam em desacordo com o governador de São Paulo, João Doria, que pretendia tornar a a imunização obrigatória no estado, assim que a vacina for liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Cabe ao Ministério da Saúde, hoje comandado pelo general Eduardo Pazuello, determinar quais imunizantes são obrigatórios no Brasil, mas Bolsonaro já avisou que não aceita essa obrigatoriedade e deixou explícita essa posição na reunião do G20.