O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta cita crítica de Lula a Congresso: 'Acredito que tenha sido direcionada à extrema direita'

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) comentou a crítica feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 15. Durante evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que o Congresso "nunca teve um nível tão baixo".

"Quando o presidente se referiu ao Congresso, acredito que sua crítica tenha sido mais direcionada à extrema direita. Se, no entanto, ele quis se referir ao Congresso como um todo, eu discordo plenamente, porque foi um Congresso que aprovou quase tudo o que o governo enviou, com modificações, mas que esteve ao lado principalmente da agenda econômica do governo", disse Motta em entrevista à GloboNews.

Segundo o presidente da Câmara, é preciso tranquilidade para não cair em extremismos. "Com relação às colocações do presidente, nós assistimos várias vezes parlamentares criticarem o governo de forma muito veemente. Penso que essa polarização, por o presidente vir de um partido de esquerda e por haver uma extrema-direita bastante aguerrida, tem feito com que as críticas ultrapassem o tom em diversos episódios", avaliou.

As declarações de Lula ocorreram em evento de comemoração do Dia dos Professores, enquanto o presidente discursava.

"Hugo (Motta) é presidente desse Congresso e sabe que ele nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu em 2022 é o que existe de pior. Não podemos ter presidente que nega que existiu a Covid-19, nega a vacina, distribui remédio que não vale nada, que tem ministro da Saúde que não entendia porra nenhuma de saúde", disse o presidente, na ocasião.

Quando Hugo Motta foi convidado a falar no evento, foi vaiado pelo público formado por profissionais da educação. A plateia também entoou gritos de "sem anistia", em referência a projeto de lei que tramita na Câmara.

Durante sua fala, ele citou a aprovação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, cujo texto chegou à Casa nesta terça-feira, 14. Como mostrou o Estadão, Motta tem focado em pautas da educação básica após o desgaste causado por episódios como o da PEC da Blindagem.

Política
.
